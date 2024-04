Πολιτική

Σαμαράς: Κάναμε την Τουρκία συμμέτοχο στο... πιάτο μας

"Καμπανάκι" για την αγροτική παραγωγή και την ΚΑΠ έκρουσε ο Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για αποτυχίες και "πράσινες" υπερβολές.

Η αγροτική μας παραγωγή συρρικνώνεται, υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μιλώντας στην Καλαμάτα και στο συνέδριο «Γαία Επιχειρείν».

Οπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός, την ώρα που η ΕΕ απαιτεί από τους αγρότες της να παράγουν είτε με υπερβολικό κόστος, είτε με με ποσοτικούς περιορισμούς κι αυστηρότατες ποιοτικές προδιαγραφές, συμβαίνει το εξής: Οι εισαγωγές χρόνο με το χρόνο στην Ε.Ε. αυξάνονται! Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρώπης ανήλθαν σε 13,1 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2023. Όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη συνολική αξία των εισαγωγών αφορούσαν καπνικά προϊόντα, ζάχαρη, λαχανικά, ελιές και ελαιόλαδο.

Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές από την Τουρκία και την Αίγυπτο είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε δημητριακά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, λαχανικά, ελιές και ελαιόλαδο. Οι δε ποιοτικές προδιαγραφές σε Τουρκία κι Αίγυπτο δεν σχετίζονται με αυτές της ΕΕ και της ΚΑΠ, υπογράμμισε ο κ. Σαμαράς.

«Αυτά σε επίπεδο Ευρώπης, την ώρα που η Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις εισαγωγές μας, ενώ κάναμε συμμέτοχο στο… πιάτο μας την Τουρκία, από την οποία το 2023 εισήχθησαν 51 χιλ. τόνοι φρούτα και λαχανικά...», συμπλήρωσε.

«Την ίδια ώρα κοιτάζει κανείς γύρω να βρει που είναι εκείνα τα προϊόντα που στήριξαν την ελληνική οικονομία. Που πήγε η δύναμή μας; Η μείωση της παραγωγής για την σταφίδα έφθασε το 70% τη χρονιά που πέρασε και ακόμη συζητάμε. Τα σύκα μας μειώνονται… Πότε θα μιλήσουμε για το σχέδιο που υπάρχει για αυτά τα προϊόντα; Σχέδιο άμεσο και μακροπρόθεσμο. Ή θα ερχόμαστε κάθε χρόνο να μετράμε κινητοποιήσεις μέχρι να… σβήσουν οι καλλιέργειες μας;», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Στην Ευρώπη έχουν μπερδέψει τις κρίσεις με τις λύσεις και έχουν καταφανέστατα αποτύχει στις προβλέψεις.

Μια Ευρώπη, όμως, «μπερδεμένη», χωρίς στόχευση στον ορίζοντα, που υπηρετεί ισορροπίες κατευνασμού, αντί να δίνει «τροφή» στην πραγματική της δύναμη που είναι η παραγωγή, «λαδώνει» με αυτού του είδους τις πολιτικές την αλυσίδα του «ευρωσκεπτισμού».

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφερόμενος στη νέα ΚΑΠ επισήμανε πως θέλει η Ευρώπη να στραφεί και να εργαστεί πάνω σε τρεις κεντρικούς στόχους:

Στη οικοδόμηση ενός έξυπνου, ανταγωνιστικού, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμα την επισιτιστική ασφάλεια. Δίχως μαξιμαλιστικές "πράσινες" υπερβολές, τύπου Ολλανδίας. Όπου, σας θυμίζω, πήγαν να κρατικοποιήσουν υποχρεωτικά μέχρι και το 50% της αγροτικής γης!

Στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας.

Και βέβαια, στην ενίσχυση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών.

Τρείς κεντρικοί στόχοι, που συμπληρώνονται από έναν οριζόντιο στόχο: Την προώθηση και τη διάδοση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους», σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

