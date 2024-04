Πολιτική

Σκυλακάκης: Πιο πιθανό είναι να κερδίσεις το λαχείο παρά να σου γκρεμίσουν το αυθαίρετο

Τι είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος σχετικά με το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τα αυθαίρετα κτίσματα.

Στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ επί της αρχής του νομοσχεδίου και επί των άρθρων που αφορούν στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση του νερού της Θεσσαλίας, ο υπουργός Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η σχετική αρμοδιότητα περνάει από τους Δήμους στο κράτος με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής τέτοιων κτισμάτων. «Ακόμη κι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χτίζονται αυθαίρετα», είπε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, χαρακτηρίζοντας επιβεβλημένη την αφαίρεση της σχετικής αρμοδιότητας από τους Δήμους, καθώς φαντάζει δύσκολο ο τοπικός άρχοντας που στην περιοχή του υπάρχουν 500 αυθαίρετα, να πρωταγωνιστήσει στην κατεδάφισή τους.

Συνέχισε λέγοντας «στην Ελλάδα είναι πιο πιθανό να κερδίσεις το λαχείο, παρά να σου γκρεμίσουν το αυθαίρετο.Τώρα που μιλάμε οι άνθρωποι χτίζουν αυθαίρετα! Είναι το πρώτο ν/σ που δεν έχει νομιμοποίηση αυθαιρέτων κ θα έπρεπε να το εκτιμήσετε.»

«Εδώ φτιάχνουμε ηλεκτρονικό σύστημα που θα καταγράφει την αυθαιρεσία και θα πηγαίνει το κλιμάκιο να το δει. Τέλος τα αυθαίρετα που δε φαίνονται και προτεραιοποιούμε την κατεδάφιση» τόνισε επίσης ο κ. Σκυλακάκης.

Επισήμανε ότι « πρώτα θα πείσουμε ότι τα νέα αυθαίρετα είναι παρελθόν, δεύτερον θα κατεδαφίζουμε και μετά θα δούμε τι θα εντάξουμε στον πολεοδομικό μας σχεδιασμό. Αυτό μα τον Θεό θα άξιζε να ψηφιστεί.»

Σύμφωνα με την κυβέρνηση προτεραιότητα είναι το γκρέμισμα νέων αυθαιρέτων και μετά ακραίων περιπτώσεων αυθαίρετων κτισμάτων από το παρελθόν.

Κι αυτό το νομοσχέδιο στήριξε με την ψήφο του ο ανεξάρτητος Χάρης Κατσιβαρδάς.

