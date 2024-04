Κόσμος

Ερντογάν: Ο Νετανιάχου είναι ο χασάπης της Γάζας

Με σκληρή γλώσσα κατά του Μπέντζαμιν Νετατιάσχου μίλησε στην 5η Διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Πλατφόρμας της Ιερουσαλήμ, ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Νετανιάχου είναι ο σημερινός Χίτλερ, ο χασάπης της Γάζας, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι η ναζιστική νοοτροπία δολοφόνησε 35 χιλιάδες ανθρώπους στη Γάζα.

Κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ για υποκριτική πολιτική λέγοντας ότι «έχουμε δει την κυριαρχία του Σιωνισμού σε παγκόσμια κλίμακα», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σε ομιλία του στην 5η Διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Πλατφόρμας της Ιερουσαλήμ, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Όσοι θέλουν να δουν τους Φαραώ της σύγχρονης περιόδου δεν πρέπει να πάνε μακριά και να κοιτάξουν αυτούς που δολοφόνησαν βάναυσα 35 χιλιάδες Παλαιστίνιους τις τελευταίες 203 ημέρες. Οι σημερινοί Χίτλερ και Ναζί είναι δολοφόνοι που σκότωσαν περισσότερα από 15 χιλιάδες παιδιά στη Γάζα. Ο Νετανιάχου, όπως και οι δολοφόνοι πριν από αυτόν, έγραψε το όνομά του επαίσχυντα στην ιστορία ως ο χασάπης της Γάζας. Αυτό το μαύρο σημάδι που έχει κολλήσει στο μέτωπό του δεν θα ξεκολλήσει ό,τι κι αν κάνει».



Σταυροφορικές φιλοδοξίες και σιωνιστικός επεκτατισμός

«Εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να κάνουμε την Ιερουσαλήμ, η οποία βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στις σταυροφορικές φιλοδοξίες και τον σιωνιστικό επεκτατισμό, έναν τόπο ειρήνης και πάλι για όλη την ανθρωπότητα», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν και πρόσθεσε:

«Μόλις ανακοίνωσα ότι κόβουμε και όλοι έχουμε κόψει τις σχέσεις μας με το Ισραήλ, ειδικά το εμπόριο και το ανακοίνωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών μας», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Για τη βάση ραντάρ στο Kurecik στη Μαλάτια, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «δεν έχει και δεν μπορεί να έχει καμία σχέση, δεσμό ή επαφή με κανένα κράτος εκτός της ασφάλειας της χώρας μας και της συμμαχίας μας. Η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν θα επέτρεπε και δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο».

«Απορρίπτουμε υποκριτική πολιτική ΗΠΑ»

Για τις ΗΠΑ, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Αντί να κάνουν αβάσιμους ισχυρισμούς κατά της Τουρκίας με βάση τα γεγονότα του 1915, οι ΗΠΑ θα πρέπει να κοιτάξουν τη Γάζα. Απορρίπτουμε την υποκριτική τους πολιτική. Έχουμε δει την κυριαρχία του Σιωνισμού σε παγκόσμια κλίμακα». «Οι δυτικές αξίες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, ο νόμος και η ελευθερία του Τύπου ξεχάστηκαν όταν ήρθε στο Ισραήλ. Όσοι κατασκήνωσαν στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Γκεζί δεν βλέπουν τις διαδηλώσεις στη Γάζα. Τα ΜΜΕ δεν μπορούν να πουν ούτε μια φράση για τους συναδέλφους τους που σκοτώθηκαν στη Γάζα», υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επαίνεσε την Ισπανία για τη στάση της απέναντι στο παλαιστινιακό. «Θα ήθελα να τονίσω ότι εκτιμούμε τη στάση της ισπανικής κυβέρνησης και του Πέτρο Σάμτσεζ στην αναγνώριση της Παλαιστίνης. Είναι τόσο μεγάλη ντροπή όσο και σοβαρή αδικία το γεγονός ότι ο παλαιστινιακός λαός δεν έχει κράτος πλήρες μέλος του ΟΗΕ. Πιστεύουμε ότι αυτή η αδικία πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα».

«Η κυβέρνηση ΗΠΑ δεν συμβάλλει στη λύση»

Ωστόσο ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «το βήμα που έγινε προς αυτή την κατεύθυνση στο Συμβούλιο Ασφαλείας την περασμένη εβδομάδα αντιμετωπίστηκε με το βέτο των ΗΠΑ και αποτράπηκε». «Με την απόφαση αυτή οι ΗΠΑ αγνόησαν και τη βούληση άλλων κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν αποδεχόμαστε αυτή την απόφαση, η οποία προκαλεί περαιτέρω κανάκεμα του Ισραήλ. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν συμβάλλει στη λύση με την άνευ όρων στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξή της στο Ισραήλ. Ενώ 35 χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάστηκαν ανελέητα στη Γάζα, η έγκριση από τη Γερουσία των ΗΠΑ για ένα στρατιωτικό πακέτο 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ισραήλ είναι η σαφέστερη ένδειξη αυτού», είπε ο Τούρκος Πρόεδρός.

Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Ερντογαν είσαι η ντροπή των Τούρκων

“Ο Ερντογάν ονειρεύεται την επανίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σήμερα συνέχισε τις επιθέσεις και την συκοφαντία κατά του Ισραήλ, σε διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Πλατφόρμας για την Ιερουσαλήμ (σ.σ. που έγινε στην Άγκυρα). Ο άνθρωπος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ονειρεύεται να καταστρέψει το Ισραήλ, να κατακτήσει την Ιερουσαλήμ και να ηγηθεί του Ισλαμικού κόσμου. Ερντογάν συνέχισε να βλέπεις τις τηλεοπτικές σειρές Dirilis Ertugrul και Kurulus:Osman (σ.σ. τουρκικές σειρές εποχής, ηρωικού περιεχόμενου, σχετικά με την Οθωμανική Αυτοκρατορία) και συνέχισε να ονειρεύεσαι. Το Ισραήλ δεν είναι μια αυτοκρατορία και η πρωτεύουσα του, η Ιερουσαλήμ, δεν έιναι η Κωνσταντινούπολη. Η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει πάντα η πρωτεύουσα των Εβραίων. Αντιμετώπισε την αλήθεια και σταμάτα να σέρνεις την Τουρκία σε σκοτεινούς δρόμους, ντροπιάζεις την κληρονομιά του Ατατούρκ και τον Τουρκικό λαό”, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ.

