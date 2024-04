Υγεία - Περιβάλλον

Υπόθεση Καλλιάνου – Δικηγόροι γιατρού: Ποτέ δεν έλαβε “φακελάκι”, θα υποβάλει μήνυση

Τι ανέφεραν οι νομικοί εκπρόσωποι του αγγειοχειρουργού για την υπόθεση του θανόντος πατέρα του βουλευτή, σε δημόσια απάντησή τους.

Δημόσια απάντηση στους ισχυρισμούς του Γιάννη Καλλιάνου ότι ο θεράπων αγγειοχειρουργός του πατέρα του εισέπραξε παράνομη αμοιβή εκτός του μισθού του (“φακελάκι”) εξέδωσαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του γιατρού Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Γιάννης Παπαριστείδης. Οι δύο δικηγόροι στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για «ακραία συκοφαντική επίθεση» και «δολοφονία χαρακτήρος» και προαναγγέλλουν ότι ο γιατρός θα υποβάλει μήνυση για την αντίκρουση των ισχυρισμών Καλλιάνου. Επακριβώς αναφέρουν:

«Ο εντολέας μας Ι.Κ., σεβόμενος το πένθος της οικογένειας του Δημήτριου Καλλιάνου δεν απάντησε στις επαναλαμβανόμενες συκοφαντικές επιθέσεις των μελών αυτής. Περιμένει –καρτερικά– την διενέργεια της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης του Νοσοκομείου, κατά την διάρκεια της οποίας θα αξιολογηθούν επιστημονικά τα προβλήματα υγείας του αποθανόντος καθώς και οι ιατρικές πράξεις, που έλαβαν χώρα, με ακρίβεια λεπτού, καθ’ όλη την διάρκεια της νοσηλείας του. Η σημερινή όμως όψιμη –ακραία– συκοφαντική επίθεση της οικογένειας Καλλιάνου σε βάρος ενός Καθηγητή Πανεπιστημίου, με διαχρονικό διεθνές επιστημονικό αποτύπωμα, που πλήττει την ηθική του υπόσταση και επιχειρεί την κοινωνική του εξόντωση ,υποχρεώνει τον εντολέα μας να απαντήσει: ΟΥΔΕΠΟΤΕ αποδέχτηκε προσφορά 500 ευρώ από την σύζυγο του θανόντος. Είναι εξωφρενικό ψεύδος να τεχνουργείται, ότι δήθεν δέχθηκε δώρο από την μητέρα συναδέλφου του ιατρού και βουλευτού. Πέραν της ΑΝΑΛΗΘΕΙΑΣ, ένας κοινοβουλευτικός οφείλει να αποτρέπει να γίνονται τέτοιες προσφορές σε δημόσιους λειτουργούς. Ο εντολέας μας, άμεσα θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη, γιατί είναι η μόνη θεσμική οδός για να αποτραπεί η ειδεχθής απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα σε βάρος του».

