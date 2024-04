Αχαΐα

Πάτρα – Πανεπιστήμιο: Φοιτητές έκλεισαν πρύτανη στο γραφείο του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο πανεπιστημιακός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι απαντούν οι φοιτητές.

-

Παράνομα κρατούμενος στο γραφείο του βρέθηκε από τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 26.04 ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, καθώς φοιτητές του ιδρύματος όλες αυτές τις ώρες, του απαγόρευσαν την έξοδο ισχυριζόμενοι ότι πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας ενώπιόν του, με αίτημα να ανακαλέσει την απόφασή του να απαγορεύσει σε 4 φοιτητές να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου με την αιτιολογία ότι αυτοί συμμετείχαν το προηγούμενο διάστημα, σε κατάληψη των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Όπως μετέδωσε η ενημερωτική ιστοσελίδα των Πατρών pelop.gr , φοιτητές φρουρούσαν και το αυτοκίνητό του προκειμένου να μην μπορέσει να αναχωρήσει από το Πανεπιστήμιο ακόμα και αν αποχωρούσε από το χώρο του γραφείου.

Ο κ. Μπούρας έκανε γνωστή την κράτησή του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές δεν παρενέβησαν. Σε δηλώσεις του ο κ. Μπούρας υποστήριξε ότι η διαμαρτυρία των φοιτητών ήταν κάθε άλλο παρά ειρηνική, ότι αντιθέτως επρόκειτο για αντιδημοκρατική συμπεριφορά από περίπου 100 άτομα που έβαφαν τοίχους και περικύκλωναν αυτοκίνητα.

Στην ανάρτησή του ανέφερε: «Εδώ και 4 ώρες ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras είναι εγκλωβισμένος στο γραφείο του και το αυτοκίνητο του περιφρουρείται για να μην το χρησιμοποιήσει για να διαφύγει. Θέλω να δηλώσω απερίφραστα πως δεν Φοβάμαι Τίποτα και δεν θα φύγω από το Πανεπιστήμιο. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο θα αναγορεύσουμε σε Επίτιμο Καθηγητή τον Ολυμπιονίκη κ. Ν. Κακλαμανάκη. Ας αναλάβει το Πολιτικό Σύστημα τις ευθύνες του και ας σπάσει τις ένοχες σιωπές. Όλοι ξέρουν και είναι ενήμεροι. Πρέπει να πάψουν τέτοιες αντιδημοκρατικές και παρεμβατικές ενέργειες και να καταδικαστούν όσοι τους στηρίζουν. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ανήκει σε όλους και δεν έχει ιδιοκτήτες».

Από την πλευρά τους οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι δεν έχει αποκλειστεί ο πρύτανης, αλλά ότι διεξάγεται μια ειρηνική διαμαρτυρία ώστε να αρθούν οι διώξεις των φοιτητών.

Θέση υπέρ των φοιτητών έλαβε το Κεντρικό Συμβούλιο της Κομμουνιστικής Νεολαίας, του οποίου το Γραφείο Τύπου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η απαράδεκτη συνδικαλιστική δίωξη, με αποκλεισμό από την εαρινή εξεταστική περίοδο τεσσάρων φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου του Φοιτητικού Συλλόγου θα πέσει στο κενό! Αποτελεί μία πρωτοφανή, εκδικητική απόφαση. Στο πρόσωπο των συγκεκριμένων φοιτητών η κυβέρνηση επιχειρεί να ποινικοποιήσει τους δίκαιους αγώνες της μεγάλης πλειοψηφίας της νέας γενιάς ενάντια στον κατάπτυστο νόμο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, για αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν παιδεία για όλους! Συμμάχους της σ’ αυτή την επαίσχυντη μεθόδευση η κυβέρνηση είχε τον πρύτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τον πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, όπως και τα κόμματα του συστήματος που έστρωσαν τον δρόμο γι’ αυτό το απαράδεκτο πειθαρχικό πλαίσιο, που τελικά στρέφεται ενάντια στους φοιτητές που παλεύουν για το αυτονόητο, για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο! Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, όμως, όλο αυτό το διάστημα μαζί μάθανε να παλεύουνε, μαζί ξέρουνε και να νικάνε! Γι’ αυτό οι απαράδεκτες, καταδικαστέες αποφάσεις για συνδικαλιστικές διώξεις φοιτητών θα μείνουν στα χαρτιά! Οι φοιτητές και με την ψήφο τους στις 22 Μαΐου, στις φοιτητικές εκλογές, θα τιμωρήσουν την κυβέρνηση και την παράταξή της στα Πανεπιστήμια αναδεικνύοντας ξανά την Πανσπουδαστική Κ.Σ. σε 1η δύναμη, δίνοντας ώθηση στον αγώνα για δωρεάν σπουδές και πτυχία με αξία».

Για το περιστατικό εξάλλου εξέδωσε ανακοίνωση και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία υποστηρίζοντας τους φοιτητές αναφέρει: «Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας προς τον Φοιτητικό Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών και τους εκλεγμένους εκπροσώπους του, απέναντι στις απαράδεκτες διώξεις που υφίστανται από τη διοίκηση του Τμήματος. Η κίνηση του Προέδρου του Τμήματος να ασκήσει πειθαρχικές διώξεις σε μέλη του Συλλόγου και σε φοιτητές που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις, αποτελεί μια χυδαία προσπάθεια φίμωσης της φωνής τους και καταστολής της νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης. Είναι απαράδεκτο, υπό το πρόσχημα του Νόμου Κεραμέως 4957/2022, να ποινικοποιούνται οι φοιτητικές κινητοποιήσεις και να στοχοποιούνται οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί τους. Θυμίζουμε ότι οι φοιτητές που δέχονται διώξεις, συμμετείχαν σε πανεκπαιδευτικές-πανελλαδικές δράσεις, ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ, με αίτημα την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας. Δεν είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών καταφεύγει σε τέτοιες μεθοδεύσεις. Ήδη πέρσι, φοιτητές είχαν διωχθεί για τη συμμετοχή τους στην απεργία για τα Τέμπη. Είναι σαφές ότι οι επαναλαμβανόμενες αυτές ενέργειες, στόχο έχουν την φίμωση του φοιτητικού κινήματος και την καλλιέργεια κλίματος φόβου και τρομοκρατίας στο πανεπιστήμιο. Τα πανεπιστήμια οφείλουν να αποτελούν χώρους ελεύθερης έκφρασης, αμφισβήτησης και συλλογικής δράσης. Η ποινικοποίηση της διαφωνίας και η καταστολή των φοιτητικών αγώνων, πλήττουν καίρια την ακαδημαϊκή ελευθερία και υπονομεύουν τα θεμέλια της δημοκρατίας. Στεκόμαστε στο πλευρό του Φοιτητικού Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών και των διωκόμενων φοιτητών. Καλούμε την πανεπιστημιακή κοινότητα και όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να καταδικάσουν τις απαράδεκτες αυτές διώξεις και να υπερασπιστούν το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και στην οργανωμένη φοιτητική δράση».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Τουρκία: Ο Ερντογάν αναβάλει την συνάντηση με τον Μπάιντεν

Ημαθία: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης αλόγων για σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών

Διαρροές email - ΥΠΕΣ: Παραδόθηκε το πόρισμα στις Αρχές