Δολοφονία Λυγγερίδη: Στη φυλακή ακόμα δύο κατηγορούμενοι

Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορούμενων για εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση που χρεώνεται τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Περίπου 15 από τους 31 κατηγορούμενους οπαδούς που οδηγήθηκαν το πρωί στα δικαστήρια, έχουν ήδη ολοκληρώσει τις απολογίες τους ενώπιον των Ανακριτών που χειρίζονται την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που χρεώνεται τον θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Ανακριτές και Εισαγγελείς έχουν ήδη αποφανθεί σύμφωνα με πληροφορίες για την προφυλάκιση δύο κατηγορουμένων ο ένας εκ των οποίων στη δικογραφία αναφέρεται με το προσωνύμιο «Κοκός» και είναι 31 ετών, ενώ ο άλλος είναι 26 χρόνων.

Για τέσσερις η δικαστική αρχή έκρινε πως θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ αυτών και ο ανήλικος αδελφός του 18χρονου προφυλακισμένου για τη δολοφονία του αστυνομικού. Ο ανήλικος στην απολογία του φέρεται να αναφέρθηκε στο βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου όταν έξω από το γήπεδο στο Ρέντη χτυπήθηκε θανάσιμα ο αστυνομικός, λέγοντας πως ήταν εκεί και πέταξε μια ναυτική φωτοβολίδα.

Ο 16χρονος κατηγορούμενος φέρεται να είπε πως βρέθηκε με τον αδελφό του, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει ομολογήσει πως πέταξε την μοιραία φωτοβολίδα στο στάδιο, ενώ είχε ξεκινήσει ο αγώνας και πως μετά το πρώτο σετ, άνοιξε η πόρτα του γηπέδου και είδε περίπου 100 άτομα να κινούνται τρέχοντας προς τα έξω.

«Τότε ο αδερφός μου τους ακολούθησε για να δει τι συμβαίνει. Έτσι βγήκα και εγώ έξω για να διαπιστώσω τι συμβαίνει. Στην προσπάθεια μου να προσεγγίσω τον αδερφό μου, ο οποίος βρισκόταν αρκετά πιο μπροστά από μένα, παρέμεινα στο σημείο κάποια λεπτά μέσα στο πλήθος, όταν κάποιος άγνωστος μου έδωσε να κρατήσω μία φωτοβολίδα.

Πρώτη φορά στη ζωή μου έπιανα φωτοβολίδα, δεν ήξερα τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί. Μόλις συνειδητοποίησα ότι στο χέρι μου υπάρχει κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο φοβήθηκα και αμέσως την άφησα από το χέρι μου και την πέταξα κάτω».

Μεταξύ αυτών που έχουν αφεθεί ελεύθεροι είναι και κατηγορούμενος για σωρεία κακουργημάτων. Στον συγκεκριμένο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτικής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα.

Η απολογίες συνεχίζονται.

