Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ: Ισόπαλοι και...άνετοι στην παραμονή τους

Εξασφάλισαν την παραμονή τους ο Αστέρας Τριπόλης και ο ΟΦΗ.

Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο «Θ. Κολοκοτρώνης», σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική των Play-Out της Super League, και με τον βαθμό που πήραν εξασφάλισαν και μαθηματικά την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 12΄ με τον Αλάγκμπε, μετά από ασίστ του Κρεσπί, αλλά στη συνέχεια ο ΟΦΗ ήταν ανώτερος και πίεσε. Στάθηκε άτυχος, όμως, καθώς τόσο το σουτ του Τοράλ (14΄), όσο και εκείνο του Ισέκα (24΄) σταμάτησαν στο δοκάρι του Τσιφτσή. Ο Αστέρας «άγγιξε» το 2-0 στο 29΄, όταν ο Λαμπρόπουλος έδιωξε πάνω στη γραμμή το πλασέ του Παλάσιος, και το α΄ ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ακόμη μία μεγάλη φάση για την κρητική ομάδα, όταν ο Ισέκα δεν μπόρεσε να νικήσει σε τετ-α-τετ τον Τσιφτσή.

Τελικά, ο ΟΦΗ βρήκε το γκολ που άξιζε στο 52΄ με αυτογκόλ του Γκρόζντανιτς, που προσπάθησε να προλάβει τον Τοράλ αλλά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Οι Αρκάδες απείλησαν στο 60΄ με σουτ του Κρεσπί (απέκρουσε ο Χριστογεώργος), αλλά στο τελευταίο ημίωρο το ματς «έσβησε» και το 1-1 έμεινε ως το τέλος.

Να σημειωθεί ότι στα τελευταία λεπτά ο Μίλαν Ράσταβατς χρησιμοποίησε τον 16χρονο Κωνσταντίνο Αγγελάκη, πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος Κ17, που έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε στη φετινή Super League.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Αλάγκμπε

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καστάνιο, Γκρόζντανιτς, Χουχούμης, Λύρατζης, Γιαμπλόνσκι (71΄ Μουνάφο), Αλάγκμπε, Ζουγλής (71΄ Μπαρτόλο), Κρεσπί, Παλάσιος (80΄ Γκος), Μιριτέλο (81΄ Αγγελάκης)

ΟΦΗ (Τραϊανός Δέλλας): Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Θοράρινσον, Βούρος, Λουκάο, Μπάκιτς (88΄ Θεοδοσουλάκης), Μεγιάδο, Μπάκου (74΄ Γκλέιζερ), Τοράλ (74΄ Αποστολάκης), Ριέρα (83΄ Μοσκέρα), Ισέκα (83΄ Φελίπε)