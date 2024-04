Κοινωνία

Εξάρχεια: Επεισόδια με τραυματία έναν αστυνομικό

Οδοφράγματα, φωτιές και συγκρούσεις με την Αστυνομία, για ακόμη μια νύχτα στα Εξάρχεια.

Ακόμη μια νύχτα επεισοδίων ήταν αυτή που πέρασε στα Εξάρχεια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Ήταν περίπου στις 02:30, όταν περίπου μια ομάδα 30 ατόμων, έστησαν οδοφράγματα στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Καλλιδρομίου.

Έβαλαν φωτιά σε σταθμευμένο όχημα το οποίο κάηκε ολοσχερώς και επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε στο χέρι, μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

