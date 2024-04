Αθλητικά

BCL: Η Ουνικάχα Μάλαγα κατέκτησε τον τίτλο

Η Ουνικάχα Μάλαγα κατέκτησε το παρθενικό της τρόπαιο στη διοργάνωση.

Η Ουνικάχα Μάλαγα επικράτησε με 80-75 της Τενερίφης στον τελικό του φάιναλ φορ του Basketball Champions League, που διεξήχθη στο Βελιγράδι και κατέκτησε το παρθενικό της τρόπαιο στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Ιμπον Ναβάρο εξαργύρωσε την άμυνα του πρώτου ημιχρόνου, όταν κράτησε την Τενερίφη στους 27 πόντους, εξασφαλίζοντας μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (27-38 στο 20΄). Ακόμη κι όταν η πρωταθλήτρια BCL του 2017 και του 2022 προσπάθησε για την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, η Μάλαγα αξιοποίησε την υπεροχή της από τα 6,75 (14/35 τρίποντα), κρατώντας το προβάδισμα και κόβοντας πρώτη το νήμα του τερματισμού, απέναντι στην Τενερίφη που τελείωσε τον αγώνα με 19 λάθη!

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών και MVP του φάιναλ φορ ο γνώριμος μας από την θητεία του στον Παναθηναϊκό, Κέντρικ Πέρι, με 17 πόντους, ενώ στους 14 σταμάτησε ο Νιχάντ Ντέντοβιτς. Από την Τενερίφη ξεχώρισε ο Μαρσελίνιο Χουέρτας με 14 πόντους, 9 ασίστ, αλλά και 5 λάθη, ενώ ο Κάιλ Γκάρι τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, αλλά και 6 λάθη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μάλαγα έδωσε συνέχεια στην κυριαρχία της Ισπανίας στο Basketball Champions League, μετρώντας πέντε κατακτήσεις (2017, 2022 Τενερίφη, 2020, 2021 Μπούργος, 2024 Ουνικάχα Μάλαγα) στις οκτώ σεζόν της «ζωής» του.

Τα δεκάλεπτα: 10-16, 27-38, 56-52, 75-80

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρόσο, Ματσόνι, Λίζκα

Οι συνθέσεις:

ΤΕΝΕΡΙΦΗ (Τσους Βιντορέτα): Αμπρομάιτις 5 (1), Γκάι 18 (1), Χουέρτας 14 (2), Σάλιν 3 (1), Σερμαντίνι 16, Κουκ, Φιτιπάλντο 8 (2), Γκιέρα 5, Σάστρε 3, Βισέντο 3.

ΜΑΛΑΓΑ (Ιμπον Ναβάρο): Ντέντοβιτς 14 (4), Ντίαθ 5, Κράβις 8 (2), Πέρι 17 (2), Τόμας 4, Μπαρέιρο 5 (1), Κάρτερ 11 (2), Καλινόσκι 8 (2), Λίμα, Οσετκόφσκι 6 (1), Σίμα 2, Τέιλορ.

