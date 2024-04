Αθλητικά

BCL: Το Περιστέρι έπεσε…μαχόμενο στον μικρό τελικό

Με το...κεφάλι ψηλά έφυγε από το Βελιγράδι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

To Περιστέρι ηττήθηκε στον «μικρό» τελικό του φάιναλ φορ του Basketball Champions League στο Βελιγράδι και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης από το -16 (39-55 στο 24΄), βρέθηκε μία ανάσα από την ανατροπή, αλλά στις λεπτομέρειες «έπεσε» με το τελικό 84-87 από τη Μουρθία, η οποία πανηγύρισε την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Ουσιαστικά, η ελληνική ομάδα, η οποία βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τους Ισπανούς (75-77) στο 37΄, «πλήρωσε» την αστοχία της από τα 6,75 (3/15 τρίποντα) και 15 λάθη της.

Με 24 πόντους, ο Τζο Ράγκλαντ οδήγησε την επίθεση του Περιστερίου, αλλά δεν συνδύασε την εξαιρετική εμφάνισή του με την ανατροπή. Από τη Μούρθια «έλαμψε» ο Λούντβιγκ Χάκανσον με 20 πόντους και 5/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 35-44, 55-63, 84-87

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη Μούρθια στο +4 (23-27 στο 10΄), το Περιστέρι έχασε την επαφή με τους Ισπανούς, λόγω των πολλών λαθών και της αδυναμίας του να βρει στόχο από τα 6,75 (0/8 τρίποντα). Στον αντίποδα, η ομάδα του Σίτο Αλόνσο εξαργύρωσε όλα τα «δώρα» της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, οικοδομώντας στο ημίχρονο μία διαφορά εννέα πόντων (35-44).

Χωρίς να πάρει το... πόδι από το γκάζι στην επίθεση, η ισπανική ομάδα εκτόξευσε τη διαφορά στο 24΄ στο +16 (39-55), αλλά το Περιστέρι δεν το έβαλε κάτω... Ανεβάζοντας την παραγωγικότητα του, με πρωταγωνιστή τον Ράγκλαντ, η ελληνική ομάδα άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά και στο 30΄ βρέθηκε στο - 8 (55-63).

Χωρίς να χάσει τη διάρκεια του σε άμυνα και επίθεση, το Περιστέρι πλησίασε στο -4 (66-70) στο 34΄, ενώ στο 37΄ έγραψε το 75-77. Ωστόσο, η αστοχία της ελληνικής ομάδας στο χειρότερο σημείο, το επιθετικό ριμπάουντ του Σλίβα και το τρίποντο του Χάκανσον, έδωσαν «ανάσα» στη Μούρθια, η οποία στο 38΄ διαμόρφωσε το 75-83.

Το Περιστέρι είχε ακόμη βενζίνη στο... ντεπόζιτο του, μείωσε σε 82-85 στα 41΄΄, αλλά ο Χουγκάζ είδε τον Τοντόροβιτς να τον σταματά στο τρίποντο της ισοφάρισης στα 11΄΄, με το όνειρο της ανατροπής να μένει ανεκπλήρωτο...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κοζλόβσκις, Σάλινς, Μπάκι

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ντάνκουμπιτς 2, Πουλιανίτης 5 (1), Ράγκλαντ 24, Νένφρο 12, Γουίλιαμς 18 (2), Χουγκάζ 3, Κασελάκης 2, Λοβ 4, Μήτροτ-Λονγκ 6, Τόμπσον 8, Ξανθόπουλος, Ζούγρης

ΜΟΥΡΘΙΑ (Σίτο Αλόνσο): Ένις 9 (1), Χάκανσον 22 (5), Ράντενμπο 8, Σαντ-Ρος 4 (1), Τοντόροβιτς 8, Καουπέιν 11 (1), Ντιανιέ, Γέλινεκ, Κούρουκς 4 (4 ριμπάουντ), Ράντοβιτς, Σλίβα 12 (2).

