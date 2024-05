Αθλητικά

NBA: Έφυγε από τη ζωή ο Ντάριους Μόρις

Σε ηλικία μόλις 33 ετών ο παίκτης του είχε αγωνιστεί στο ΝΒΑ.

Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο Ντάριους Μόρις, πρώην παίκτης των Λος Άνζτελες Λέικερς, Σίξερς, Λος Άντζελες Κλίπερς και των Γκρίζλις,.

Αγωνίστηκε στο NBA κάνοντας 132 συμμετοχές στην κανονική περίοδο, από το 2011 έως και το 2015, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2020, έχοντας παίξει ακόμα στην G-League, την Κίνα, τη Ρωσία και τη Γαλλία.

