Μετεωρολογικά προλεγόμενα

Ο Μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, γράφει για τις συνθήκες των τελευταίων ημερών αλλά και την πρόγνωση για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Ο Μάρτης όπως η παράδοση μας γνωρίζει έχει δύο γυναίκες (!): Τη μια πολύ όμορφη και φτωχή και την άλλη πολύ άσχημη και πλούσια. Ο Μάρτης κοιμάται στη μέση και όταν γυρίζει προς την πλευρά της άσχημης, κατσουφιάζει και ο καιρός χαλάει με βροχές χιόνια και κρύο… Όταν όμως γυρίζει προς την όμορφη, χαίρεται, γελάει, και ο καιρός είναι καλός, με λιακάδες και ζέστη. Τις περισσότερες φορές όμως γυρίζει προς την άσχημη, επειδή αυτή είναι η πλούσια που τρέφει και εκείνον αλλά την φτωχή, πλην όμορφη δεύτερη συμβία του. Γι’ αυτό ο Μάρτης φιλοι μου μια κλαίει και μια γελάει.

Ανέκαθεν ο Μάρτης σαν ο πρώτος ανοιξιάτικος μήνας ήταν καιρικά περισσότερο χειμωνιάτικος εξ ου και γδάρτης με αρκετα ηλιόλουστα γυρίσματα και πάντως αλλοπρόσαλλη, άστατη συμπεριφορά

Φέτος όμως με έναν ανύπαρκτο σχεδόν άνομβρο άχιονο και ζεστό χειμώνα της κλιματικής κρίσης, τα γυρίσματα του Μάρτη είναι περισσότερο ανοιξιάτικα με ηλιοφάνεια αφρικάνικους σκονισμένους νοτιάδες, ομίχλες, λίγες λασποβροχές και θερμοκρασίες Απριλομάη.

Τα καιρικά καμώματα της Τρίτης 12/3/24 το πρωί με τον ανεμοστρόβιλο στο Μεσολόγγι , τις βροχές και μπόρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ισχυρότερες στα ηπειρωτικά και τα λίγά χιόνια ψηλά στη Πίνδο, θα συνεχιστούν λίγο πολύ μέχρι και την Παρασκευή...

Οι δυνατοί νοτιάδες, θα αρχίσουν να εξασθενούν και να γυρίζουν σε μέτριους βορειοδυτικούς ανέμους, διορθώνοντας έτσι λίγο και πολύ υψηλά για την εποχή 20αρια και βάλε... σε σχετικά και πάλι όμως υψηλά 17αρια και 18αρια.

Τέλος, το επίμαχο τριήμερο του τελευταίου Σαββατοκύριακου της Αποκριάς και η Καθαρά Δευτέρα που πλησιάζει θα κυλίσει με ήπιο βελτιωμένο γενικά καιρό σε ξηρά και θάλασσα με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η απαραίτητη ανοιξιάτικη μεσημεριανή και απογευματινή αστάθεια με τοπικές σύντομες κατά κανόνα βροχές και μπόρες , θα εντοπίζεται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Όμως οι εξασθενημένοι βοριάδες την Καθαρά Δευτέρα θα δυσκολέψουν λίγο του μπαμπάδες στο πέταγμα των χαρταετών

Ευκαιρία λοιπόν για "Κε τε λα πόνγκο" ξεφάντωμα, λαγάνα, ταραμοσαλάτα και διασκέδαση με βόλτα και εκδρομή σε Αποκριάτικους προορισμούς, εντός ή εκτός των τειχών.

Καλή Αποκριά και καλά Κούλουμα!