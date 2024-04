Υποκλοπές: Τι δεν θα μάθει ο Ανδρουλάκης από την ΑΔΑΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τάσσος Τέλλογλου εξηγεί τις απαντήσεις που έχουν ήδη δοθεί στα ερωτήματα για τις παρακολουθήσεις και πως η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ “σκοντάφτει” πάνω στο βασικό επιχείρημα του Μαξίμου.

-

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πρόκιται να γίνει σοφότερος στην Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), παρά την απόφαση του ΣτΕ.

Και να γιατί: όταν η Αρχή, που δεν έχει πρόσβαση στο υλικό (πληροφοριακό δελτίο), επί του οποίου βασίσθηκε η διάταξη -επαναλαμβανόμενη- για την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κ. Ανδρουλάκη για λόγους εθνικής ασφάλειας, η ΕΥΠ απάντησε ότι το υλικό είχε καταστραφεί.

Στην συνέχεια, η Ανεξάρτητη Αρχή διαβουλεύθηκε εσωτερικά για το αν θα της επιβάλλει πρόστιμο, αλλά η αλλαγή στη σύνθεσή της «πρόλαβε» τις εξελίξεις.

Όμως, ακόμα και αν υπήρχε το υλικό, καμία υπηρεσία πληροφοριών που ενημερώνει μετά το τέλος της άρσης του απορρήτου, για το αν είχε αρθεί το απόρρητο ενός πολίτη για λόγους «εθνικής ασφαλείας», ΔΕΝ αποκαλύπτει ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί. Η πληροφορία αυτή ανήκει στον «σκληρό πυρήνα» της δράσης των μυστικών υπηρεσιών, που σε ορισμένες χώρες δίνουν λογαριασμό σε ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές οι οποίες συνεδριάζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας (πχ. Γερμανία).

Τι απομένει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. μετά την θετική για την προσφυγή του απόφαση του ΣτΕ: Να ζητήσει από την ΑΔΑΕ να μάθει από την αρμόδια εισαγγελέα κ. Βλάχου ή τον διάδοχο της), αν η ενημέρωσή του θα έθετε σε κίνδυνο τον σκοπό της παρακολούθησής του.

Μία τέτοια απάντηση θα σήμαινε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι ακόμα ύποπτος. Μία τέτοια απάντηση θα ήταν απίθανη ακόμα, αφού και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει προεκλογικά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν έπρεπε να είχε παρακολουθηθεί.

Η δεύτερη απάντηση και πιο πιθανή είναι μέσω ΑΔΑΕ να μάθει ο κ Ανδρουλάκης από την ΕΥΠ ότι η ενημέρωσή του δεν θέτει σε κίνδυνο τον σκοπό της παρακολούθησής του. Έτσι, η ΕΥΠ θα δώσει το «πράσινο φως» για την ενημέρωσή του, κατά την οποία θα μάθει ότι ήρθη το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών του από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο του 2021, κάτι που ήδη γνωρίζει!

Αυτό πιθανότατα θα είναι και το πρακτικό αποτέλεσμα της απόφασης του ΣτΕ.