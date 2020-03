Έβρος

Έβρος: νέα ένταση, δακρυγόνα και ριπές στις Καστανιές

Ριπές στρατιωτικών όπλων, χειροβομβίδες κρότου λάμψης, φωτοβολίδες και δακρυγόνα στα σύνορα. Συνεχίζεται από χθες το βράδυ η ένταση στα σύνορα.

Άλλη μια νύχτα έντασης ήταν αυτή που πέρασε στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ χειροβομβίδες κρότου λάμψης πέφτουν και σήμερα, 9η ημέρα επεισοδίων στην περιοχή.

Η συντονισμένη επίθεση των Τούρκων, με σκοπό να διευκολύνουν τους μετανάστες να περάσουν τα σύνορα, ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα και κράτησε έως τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Περίπου 600 άτομα με τη βοήθεια του τουρκικού στρατού και της στρατοφυλακής εκτόξευαν δακρυγόνα και χημικά προς την ελληνική πλευρά.

Κατά μήκος του φράχτη, από το φυλάκιο στις Καστανιές και προς το νότο άναψαν δεκάδες εστίες φωτιάς με στόχο να προκαλέσουν φθορές στα σύρματα, με τις ελληνικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν ηχητικά σήματα και σειρήνες για να τους αποτρέψουν.

Λίγο μετά τις 09.00 το πρωί ξέσπασε και νέα ένταση στα σύνορα. Δεκάδες μετανάστες συγκεντρώθηκαν και πάλι στα συρματοπλέγματα, ενώ Τούρκοι αστυνομικοί, που φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και κινούνταν ανάμεσα τους, έκαναν αλλεπάλληλες ρίψεις δακρυγόνων προς την ελληνική πλευρά.

Όλη αυτή η συντονισμένη επιχείρηση από τους Τούρκους στόχο είχε να λειτουργήσει ως αντιπερισπασμός, αφού ταυτόχρονα οι μετανάστες επιχειρούσαν να κόψουν τα σύρματα στο φράχτη.

Οι άνδρες του ελληνικού στρατού βρίσκονταν σε θέσεις μάχης και οι ελληνικές αρχές απωθούσαν τους συγκεντρωμένους με ρίψη νερού από πυροσβεστικά οχήματα.

Σε βίντεο εμφανίζονται Τούρκοι αστυνομικοί, με κατάλληλο εξοπλισμό, που εκτοξεύουν χημικά προς την ελληνική πλευρά, ενώ βρίσκονται ανάμεσα στους μετανάστες που κινούνται κοντά στον φράχτη.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και η Αστυνομία συνεχίζουν να φρουρούν τα σύνορα και να σταματούν τις απόπειρες μεταναστών να μπουν στο ελληνικό έδαφος, ενώ συλλαμβάνουν όσους τελικά βρίσκουν πέρασμα και εισέρχονται στη χώρα μας.

Άλλωστε, συνολικά 835 απόπειρες παράνομης εισόδου στην Ελλάδα απέτρεψαν οι ελληνικές αρχές στον Έβρο, από τις 6.00 το πρωί έως τις 6.00 το απόγευμα της Παρασκευής. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 16 άτομα, οι περισσότεροι από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και το Μαρόκο, ενώ εμποδίστηκαν 835 απόπειρες παράνομης εισόδου στην ελληνική επικράτεια.

Την ίδια ώρα, από το πρωί του Σαββάτου, 29 Φεβρουαρίου, έως σήμερα (6/2) ο αντίστοιχος απολογισμός είναι ο εξής: Έχουν συλληφθεί 268 άτομα, ενώ έχει αποτραπεί η παράνομη είσοδος σε 38.480 περιπτώσεις.

«Η Κυβέρνηση έχει αντιδράσει αποτελεσματικά στις τουρκικές προκλήσεις στον Έβρο. Δεχόμαστε μια εισβολή καθοδηγούμενη από την πλευρά της Τουρκίας. Τα σύνορα και η αξιοπρέπεια της χώρας δεν είναι διαπραγματεύσιμα», τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

«Δεχόμαστε μια ασσύμμετρη απειλή, βρισκόμαστε στο τελευταίο σημείο και πρέπει να δράσουμε. Ενεργήσαμε όπως πρέπει και είδαμε μια εξύψωση του ηθικού του λαού μας», ανέφερε ο επίτιμος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Κωνσταντίνος Ζιαζιάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» αναφορικά με τα τελευταία γεγονότα στον Έβρο και στο Αιγαίο.

«Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες ως μέσο πίεσης, εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες για να επιτύχει οφέλη», είπε από πλευράς του Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στις 10:09 του Σαββάτου, ένα ζεύγος τουρκικών F-16 έκανε υπέρπτηση πάνω απο τους Λειψούς, σε ύψος μόλις 3.100 ποδών. Οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις και από αέρος!









Την ίδια ώρα έ να νέο βίντεο από την πρωτοφανή τουρκική πρόκληση στη Λέσβο με την τουρκική ακταιωρό που επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού Σώματος, είδε το φως της δημοσιότητας αργά το βράδυ της Παρασκευής. Στο νέο βίντεο που έχει διαφορετική λήψη από το απογευματινό, αποτυπώνεται ξεκάθαρα η διαδρομή και η πρόθεση παρενόχλησης της τουρκικής ακταιωρού προς το ελληνικό σκάφος.