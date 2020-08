Ξάνθη

Μεγάλη φωτιά στην Ξάνθη (βίντεο)

Οι πυροσβέστες δίνουν "μάχη" με τις πύρινες "γλώσσες" και τους ανέμους.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου κοντά στο φυτώριο του δήμου Ξάνθης, στην περιοχή του Δροσερού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε χορτολιβαδική έκταση - απειλώντας μάλιστα και κατοικίες - και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.Κάτοικοι βγήκαν στον δρόμο αντικρίζοντας τους πυκνούς καπνούς που σκέπασαν την περιοχή και έγιναν ορατοί σε όλη σχεδόν την πόλη.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται πυρκαγιά στην εν λόγω περιοχή.

Μετά από λίγη ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και από τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι προκλήθηκαν ζημιές στο φυτώριο του δήμου Ξάνθης, ενώ μια αρκετά μεγάλη έκταση στην περιοχή έγινε σταχτή.



Πηγή: xanthinea.gr