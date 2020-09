Κεφάλλονια

Σε ύφεση η φωτιά στην Κεφαλονιά

Με το πρώτο φως της ημέρας ρίχτηκαν στη “μάχη” τα εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής. Σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κεφαλονιά, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στο Καπανδρίτι, με την κατάσταση να είναι πολύ καλύτερη τώρα.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικής Ιονίων Νήσων, αρχιπύραρχος Ιωάννης Πανόπουλος, «αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα στο νησί, έχουμε περιορίσει τις εστίες και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο».

Ακόμα, τις πρώτες πρωινές ώρες, με απόφαση του Δημάρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου, οι κάτοικοι του χωριού Καπανδρίτι επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις με τα εναέρια μέσα που έχουν έρθει στο νησί και συγκεκριμένα από τρία αεροσκάφη (ένα Canadair και δύο PZL) και ένα ελικόπτερο τύπου Erickson, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Σημειώνεται ότι από το βράδυ της Παρασκευής επιχειρούν συνολικά 102 πυροσβέστες, 21 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από Δυτική Ελλάδα και 1η ΕΜΑΚ, κλιμάκιο, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.