Αχαΐα

“Μαύρη χήρα”: Κινδύνεψε η ζωή του από το τσίμπημα

Σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του άνδρα που δέχθηκε το τσίμπημα.

Σε κίνδυνο μπήκε η ζωή ενός άνδρα, τον οποίο τσίμπησε αράχνη, γνωστή ως «μαύρη χήρα».

Ο 36χρονος από το Αίγιο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου και διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η μη ύπαρξη του κατάλληλου ορού στο φαρμακείο του νοσοκομείου αλλά και πουθενά στην περιοχή απαίτησε τη σύμπραξη του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη, και του περιφερειακού αστυνομικού Διευθυντή Απόστολου Μαρτζάκλη, για την άμεση μεταφορά από την Αθήνα στην Πάτρα. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας επιστρατεύτηκε περιπολικό μέχρι την Κόρινθο και από κει το παρέλαβε ο οδηγός του κ. Καρβέλη και το παρέδωσε στο ΠΓΝΠ. Όλη αυτή η γέφυρα στήθηκε προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για την αντιμετώπιση του ασθενή.

Τον περασμένο Αύγουστο ένα μωρό μόλις 10 μηνών είχε πέσει θύμα της ίδιας αράχνης και σώθηκε μετά την άμεση χορήγηση του αντίστοιχου ορού.

