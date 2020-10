Θεσσαλονίκη

“Σαρώνει” ο Βαρδάρης τη Θεσσαλονίκη - Πτώσεις δέντρων και ζημιές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμέτρητες είναι οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

(φωτογραφία αρχείου)

Άγρια «σφυροκοπήθηκε» η Θεσσαλονίκη από τα ισχυρά φαινόμενα που έχουν εκδηλωθεί από χθες το απόγευμα, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και μεγάλες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Συγκεκριμένα κλιμάκια της Πυροσβεστικής επιχείρησαν συνολικά σε 15 διαφορετικές περιπτώσεις για την απομάκρυνση κλαδιών και κορμών, κυρίως σε περιοχές όπως το κέντρο, η Καλαμαριά και το Ωραιόκαστρο.

Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές.

Οι δυνατοί βορειοδυτικοί άνεμοι που τοπικά φτάνουν τα 7 μποφόρ, αναμένεται να εξασθενίσουν μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Πηγή: thessalonication.gr