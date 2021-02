Θεσσαλονίκη

“Μήδεια”: Ο αέρας “πήρε” τη στέγη από εκκλησία (βίντεο)

Οι ισχυροί άνεμοι έκαναν την εμφάνισή τους ήδη στη βόρεια Ελλάδα, όπου τη νύχτα έπνεαν θυελλώδεις.

Αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας στη βόρεια Ελλάδα, όπου ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός ενόψει της έλευσης της «Μήδειας», που αναμένεται από αύριο, Σάββατο, να κάνει αισθητή την παρουσία της φέρνοντας βαρύ ψύχος και χιονοπτώσεις.

Νωρίτερα το πρωί, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έδειξε 3 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες που έπνεαν όλη τη νύχτα προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και αντικειμένων.

Στην περιοχή του δημαρχείου Θεσσαλονίκης δέντρο ...προσγειώθηκε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στην οδό Εγνατία «ξηλώθηκε» στέγη και καρφώθηκε στον παρακείμενο Ιερό Ναό Ιερό Παναγούδας – Γοργοϋπήκοος. Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές.

Οι ισχυροί άνεμοι κόπασαν κάπως το πρωί, ενώ για σήμερα αναμένεται ήλιος με ...δόντια στην πόλη, με την θερμοκρασία να μην ξεπερνάει, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, τους 8 βαθμούς Κελσίου.