Γηροκομείο στα Χανιά - Ρουσσόπουλος: αναξιόπιστοι οι μάρτυρες για τις καταγγελίες

Τι απαντά ο δικηγόρος της ιδιοκτησίας του οίκου ευγηρίας για τους δεκάδες θανάτους μέσα σε λίγους μήνες. Τι λέει για τα «καρμπόν» πιστοποιητικά με την ίδια αιτία θανάτου.

Απαντώντας στις καταγγελίες από εργαζόμενο για κακομεταχείριση ηλικιωμένων και στην αναφορά του για «14 θανάτους μέσα σε μία εβδομάδα», ο συνήγορος της ιδιοκτησίας του οίκου ευγηρίας στα Χανιά, Νίκος Ρουσσόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε ότι πρόκειται για άνθρωπο που εργάστηκε για έξι μήνες στο Γηροκομείο και ότι επέδειξε τέτοια συμπεριφορά που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει καταγγελία από την επιχείρηση σε βάρος του στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Όπως είπε ο κ. Ρουσσόπουλος, ενώ έπρεπε να εργάζεται δήλωνε ασθενής και έπινε καφέ στα Χανιά ή άλλη φορά ενώ είχε από λάθος πληρωθεί δύο φορές τον μισθό του, δεν ήταν συνεργάσιμος για την επιστροφή του ποσού. Επιπλέον, είπε ότι δεν είναι αξιόπιστη ούτε η δεύτερη πρώην εργαζόμενη στο γηροκομείο, η οποία έχει κάνει καταγγελίες για την κατάσταση στον οίκο ευγηρίας.

«Σε 15 μήνες υπάρχουν 24 θάνατοι, μιλάμε για περίπου 60 θανάτους σε βάθος τριετίας, αριθμός που είναι πολύ χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο θανάτων των φιλοξενούμενων σε γηροκομεία, που ανέρχεται στο 78%», είπε ο κ. Ρουσσόπουλος, για την υπόθεση που προκάλεσε την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Επέμεινε, όπως και στην συζήτηση του με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι είναι φυσιολογικά πως όλα τα πιστοποιητικά θανάτου αναφέρουν ως αιτία την ανακοπή καρδιάς, λέγοντας ότι θα πρέπει να ελεγχθούν τυχόν παραλείψεις, εάν θα έπρεπε να γράφονται και τα αίτια που οδήγησαν στην ανακοπή, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε.

Ακόμη, υποστήριξε ότι δεν προέκυψε κάτι μεμπτό από την εκταφή ηλικιωμένης, η οποία φέρεται να είχε κατάγματα που είχαν αποκρυβεί από τους συγγενείς της, απορρίπτοντας παράλληλα τις κατηγορίες άλλης συγγενούς πρώην τροφίμου του γηροκομείου, λέγοντας ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί το γηροκομείο για θάνατο ασθενούς που επήλθε στο σπίτ του, δύο μήνες αφού είχε παραμείνει μόνο για 2,5 ημέρες στο γηροκομείο.

