Χανιά

Γαύδος: Θρήνος στο μνημόσυνο της Κορίνας - Έχτισαν εκκλησάκι στη μνήμη της (εικόνες)

Φίλοι και συγγενείς της αδικοχαμένης κοπέλας, μαζεύτηκαν στο σημείο ξανά, στο εκκλησάκι που έχτισαν φίλοι της εκεί όπου η Κορίνα έχασε την ζωή της.

Σε εικονοστάσι που χτίστηκε πάνω από το γκρεμό που έπεσε το αμάξι που επέβαινε η 26χρονη Κορίνα στη Γαύδο πραγματοποιήθηκε το 40ήμερο μνημόσυνό της.

Παρουσία 60 περίπου ατόμων, ο ιερέας έψαλλε για τη νεαρή που, χωρίς να έχουν ακόμα διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες, έφυγε από τη ζωή, σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Το εκκλησάκι χτίστηκε από δύο αδέλφια, φίλους της, ο ένας εκ των οποίων βρισκόταν μαζί της στον γκρεμό όσο ανέμεναν την ομάδα των διασωστών, μέχρι που η άτυχη κοπέλα έφυγε από τη ζωή.

Εν τω μεταξύ, ναρκωτικές ουσίες βρέθηκαν στο αίμα του οδηγού του οχήματος που έπεσε σε γκρεμό στη Γαύδο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα, στο αίμα του βρέθηκαν μεταβολίτες κανναβινωλών και βενζοδιαζεπίνων, αλλά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες.

Η οικογένεια ζητά να μάθει την αλήθεια: ποιος καθυστέρησε να δώσει εντολή ώστε να φτάσει εγκαίρως ελικόπτερο στη Γαύδο και γιατί στο ακινητοποιημένο, κατά δήλωση του οδηγού, όχημα βρέθηκε στο κιβώτιο ταχυτήτων να έχει περασμένη τη 2η ταχύτητα.

Πηγή: zarpanews.gr

