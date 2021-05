Χανιά

Τραγωδία με 11χρονη στα Χανιά: “Λύγισε” ο πατέρας στην κηδεία

«Θα φέρω ένα κρεβατάκι να κοιμάμαι εδώ δίπλα σου», μονολογούσε, “αποχαιρετώντας” το κοριτσάκι του.

Συνοδεία αστυνομικών και μόλις 10 λεπτά πριν από το τέλος της κηδείας της 11χρονης κόρης της, έφτασε η μητέρα της στην εκκλησία προκειμένου να “αποχαιρετήσει” το κοριτσάκι της, που βρήκε τραγικό θάνατο σε βράχια στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Τραγική φιγούρα και ο πατέρας της, ο οποίος έδειχνε να μην μπορεί να πιστέψει ότι η 11χρονη Ιωάννα “έφυγε” για πάντα. «Θα φέρω ένα κρεβατάκι να κοιμάμαι εδώ δίπλα σου», μονολογούσε μέσα στους λυγμούς του.

Ωστόσο η στάση του πατέρα, ο οποίος θεωρεί υπεύθυνη για το θάνατο της κόρης τους την πρώην σύζυγο του, ανάγκασε την 49χρονη να απομακρυνθεί μαζί με τα δύο ακόμη ανήλικα παιδιά της από το σπίτι τους στην Παρηγοριά Χανίων και να βρίσκεται προσωρινά σε άλλον χώρο.

«Καλύτερα να έθαβαν εμένα», δήλωσε νωρίτερα στον ΑΝΤ1 η γιαγιά του αδικοχαμένου κοριτσιού.

Εν τω μεταξύ, σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από πτώση από μεγάλο ύψος, οφείλεται ο θάνατος της 11χρονης και προσδιορίζεται μεταξύ 22.00-23.00 το βράδυ της Τρίτης.

Ο θάνατος του 11χρονου παιδιού έχει προκαλέσει σοκ, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε ολόκληρη τη χώρα.

