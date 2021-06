Χανιά

Θάνατος 11χρονης Ιωάννας: Είχε αποχαιρετίσει τους συμμαθητές της

Προβληματισμό προκαλούν οι αποκαλύψεις των φίλων της 11χρονης που βρέθηκε νεκρή σε βραχώδη περιοχή των Χανίων.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του θανάτου της 11χρονης Ιωάννας, που βρέθηκε νεκρή σε βραχώδη περιοχή των Χανίων.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι, το κορίτσι είχε αποχαιρετίσει τους συμμαθητές της, ενώ πολλοί από αυτούς δήλωσαν ότι, τον τελευταίο καιρό εξέφραζε απελπισία με τα λόγια της.

Οι μαθητές στο σχολείο της Ιωάννας ενημερώθηκαν από ψυχολόγο για το θάνατό της, ενώ τους ζητήθηκε να γράψουν τα συναισθήματά τους για την απώλειάς της.

Οι συμμαθητές άφησαν στο θρανίο της και ζωγραφιές που της έκαναν, ως έναν τρόπο για να την αποχαιρετίσουν.

Στο σημείο που βρέθηκε νεκρή η 11χρονη βρέθηκε ο πατέρας της την Κυριακή, υποβασταζόμενος από έναν φίλο του και απειλώντας να πέσει κι ο ίδιος στο κενό, είπε ότι θέλει να φτιάξει εικονοστάσι στη μνήμη της.

