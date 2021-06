Κυκλάδες

Μύκονος: 37χρονος ξεψύχησε στο λιμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως βρέθηκε ο άτυχος άνδρας, μέρα μεσημέρι, μέσα στον χώρο του λιμανιού. Τι αναφέρουν τα στελέχη του Λιμενικού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργού Ναυτιλίας:

«Ενημερώθηκε, απογευματινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Μυκόνου, για ύπαρξη ατόμου που βρίσκεται στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του, στην είσοδο του νέου λιμένα ν. Μυκόνου.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου διαπίστωσαν τα ανωτέρω κι ο εν λόγω άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Πρόκειται για 37χρονο ημεδαπό.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Μυκόνου, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής».