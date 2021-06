Θεσσαλονίκη

Νεκρός 19χρονος σε τροχαίο

Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα ένα παλικάρι. Πως συνέβη το κακό.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 19χρονο, σημειώθηκε γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στον επαρχιακό δρόμο Ξηροχωρίου- Νέας Φιλαδέλφειας, στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άτυχος νεαρός επέβαινε σε αυτοκίνητο, το οποίο -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος.

Επί τόπου έσπευσε η Πυροσβεστική, στελέχη της οποίας ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 19χρονο συνοδηγό του οχήματος.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά.

