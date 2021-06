Θεσσαλονίκη

Έκρυβε μετανάστες στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη του 20χρονου διακινητή

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 20χρονος που ενέχεται σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών. Συνελήφθη μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας και της Διεύθυνσης ‘Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για αλλοδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια ενώ διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός στερείται ταξιδιωτικών εγγράφων.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης εντόπισαν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας (ύψος κόμβου Γηροκομείου) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο επιχείρησαν να ελέγξουν και ο 20χρονος οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς και ο οδηγός τράπηκε σε φυγή πεζός ενώ στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίσθηκαν συνολικά επτά αλλοδαποί (2 εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών), οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Daily Mail: το ημερολόγιο της Καρολάιν, ο “επικίνδυνος” σύζυγος και οι κωδικοί

Καστελλόριζο: προσωρινά κρατούμενοι οι Τούρκοι που προσπάθησαν να εμβολίσουν σκάφος

Παντελής Παντελίδης: Η... κληρονομιά της Αρναούτη από τον τραγουδιστή