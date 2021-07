Χαλκιδική

Ιερισσός: εντοπίστηκε νεκρή χελώνα καρέτα – καρέτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την εντόπισε διερχόμενος πολίτης και ειδοποίησε τις λιμενικές αρχές.

Φωτογραφία αρχείου

Νεκρή εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες, μια αρσενική χελώνα καρέτα-καρέτα, στην παραλία Ιερισσού, στη Χαλκιδική.

Στις 10:45 πολίτης ειδοποίησε τις λιμενικές αρχές, όταν αντίκρισε τη χελώνα μήκους 0,75 εκ. και πλάτους 0,55 εκ. νεκρή στην παραλία.

Το λιμεναρχείο Ιερισσού επιλήφθηκε άμεσα, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αιτία του θανάτου της χελώνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός - Τετράδη: Δυναμική αύξηση στις κρατήσεις (βίντεο)

Δένδιας σε Οσμάνι: Πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών για την ονομασία

NOTAM: Νέα παράταση οδηγιών για πτήσεις εσωτερικού