Φωτιά στην Επίδαυρο: Μήνυμα από το “112” για εκκένωση χωριού

Εντολή για άμεση εκκένωση χωριού, το οποίο απειλείται από τις φλόγες.

Μήνυμα για άμεση εκκένωση του χωριού Γκάτζια κοντά στην Επίδαυρο, εστάλη μέσω του “112” από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή κινείται απειλητικά προς εκείνη την κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει το μήνυμα από το “112”: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκάτζια Επιδαύρου, απομακρυνθείτε άμεσα προς Μετόχι. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies».

Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή κοντά στις ανεμογεννήτριες στο όρος Αραχναίο.

Άμεση ήταν η επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, με 37 πυροσβέστες, 12 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

