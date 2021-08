Λακωνία

Φωτιά στην ανατολική Μάνη: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξακολουθεί να καίει το πύρινο μέτωπο. Έχουν εκκενωθεί περισσότερες από 15 κοινότητες.



Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Ανατολική Μάνη, ωστόσο το πύρινο μέτωπο που απειλούσε το Γύθειο δεν βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πόλη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μεγάλη μάχη, ώστε να μην μπει η φωτιά στην πόλη και κατάφεραν να κρατήσουν τις φλόγες σε απόσταση από τα σπίτια.

Πάντως, η φωτιά εξακολουθεί να καίει και οι πυροσβέστες που επιχειρούν στην περιοχή έδωσαν ολονύχτια μάχη.

Στο μεταξύ, λόγω της φωτιάς, κάτοικοι και επισκέπτες έφυγαν από την περιοχή, ενώ έχουν εκκενωθεί προληπτικά περισσότερες από 15 κοινότητες.

Ένα ελικόπτερο επιχειρεί από νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή, προκειμένου, μαζί με τις ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, να μπορέσουν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκτός από ελικόπτερο, στην περιοχή επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 25 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Ακόμη, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στην Αθήνα: Βαρυμπόμπη και Θρακομακεδόνες σε πύρινο κλοιό

Φωτιά στην Εύβοια: Νέο πύρινο μέτωπο προς Αιδηψό

Καιρός: βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας το Σάββατο