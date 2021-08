Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο - Εκκενώσεις οικισμών

Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει χωριά. Εκκενώνονται με μήνυμα του 112 Γούβες, Αρτεμίσιο, Καστρί, Βουλίκι και Πευκί.





Τα χωριά Γαλατσώνα, Ελληνικά και Αγριοβότανο έχουν κυκλώσει τα πύρινα μέτωπα στη Β. Εύβοια, ενώ μέσω του 112 δόθηκε εντολή εκκένωσης σε Γούβες, Αρτεμίσιο, Καστρί, Βουλίκι και Πευκί και συστήνουν στους πολίτες να κατευθυνθούν προς την Ιστιαία.

Λίγο πριν δόθηκε μία μεγάλη μάχη που ξεκίνησε από τις 2:00 τα ξημερώματα για να σωθούν τα Βασιλικά. Εκτός από τους πυροσβέστες βρέθηκαν εκεί δεκάδες εθελοντές από την ευρύτερη περιοχή και την Αθήνα.

Ιδιαίτερα ενισχυμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις με ανθρώπους και μέσα. Όμως το οδικό δίκτυο σε ένα μεγάλο μέρος του δεν επιτρέπει τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων, είτε γιατί διέρχονται μέτωπα της φωτιάς, είτε γιατί έχουν πέσει κολώνες της ΔΕΗ, κορμοί ή καλώδια.

Οι επιχειρήσεις από τους πυροσβέστες συνεχείς, όμως ελάχιστα τα αποτελέσματα καθώς επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό. «Δεν τελειώνουν τα μέτωπα. Όλα τα χωριά είναι ένα μέτωπο. Αλλού επεκτείνεται η φωτιά αλλού έχουμε αναζωπυρώσεις. Δεν παλεύεται η φωτιά με τις μπουλντόζες. Χρειάζονται να έρθουν άμεσα εναέρια μέσα που ζητάμε» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για την πολιτική προστασία στο δήμο Ιστιαίας Αιδηψού Άγγελος Μισιρλής, ενώ προσπαθούν με χωματουργικά μηχανήματα θα δημιουργήσουν μία ζώνη προστασίας στο χωριό Καματριάδες από τα μεσάνυχτα.

Το μέτωπο από Γαλατσώνα, Γερακιού και Γούβες έχει ξεπεράσει πλέον τα 8 χιλιόμετρα συνεχίζει και επεκτείνεται προς Αγριοβότανο σε ό,τι αφορά την πλευρά του Αιγαίου και προς Αβγάρια προς την πλευρά της Ιστιαίας.

Ήδη μπαίνουν σε κίνδυνο και τα χωριά Γούβες, Αρτεμίσιο, Καστρί, Βουλίκι και Πευκί που διατάχτηκε η εκκένωση τους. Μοναδική διέξοδος πλέον η θάλασσα. «Να έλθουν όλα τα εναέρια μέσα τώρα στη Βόρεια Εύβοια. Αλλιώς δεν τελειώνει… Δεν φτάνουν μόνο τα μηνύματα» δηλώνει ο δήμαρχος Ιστιαίας Γιάννης Κοντζιάς, καθώς η εικόνα και οι προτεραιότητες αλλάζουν κάθε στιγμή.

Μήνυμα στάλθηκε μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ιστιαίας, της Αιδηψού, των Λουτρών Αιδηψού να κλείσουν όλες τις καμινάδες, παράθυρα, πόρτες ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή Ιστιαίας, Αιδηψού, Λουτρών Αιδηψού κλείστε όλες τις καμινάδες, παράθυρα, πόρτες ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

Την ίδια ώρα μεγάλες αναζωπυρώσεις εμφανίζονται στη Μηλιά, τις Αγδίνες και Τσαπουρνιά.

Στο νότιο τμήμα τις τελευταίες ώρες υπάρχει αναζωπύρωση στο Τρούπι. Παρόμοια κατάσταση στα Καλύβια, ενώ η μάχη που δόθηκε για να μην περάσει η φωτιά το Καντήλι μέχρι στιγμής αποδίδει και οι φλόγες δεν έχουν περάσει μέσα στο συμπαγές πευκοδάσος.





