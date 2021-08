Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά στο Θύμι

Άμεση η κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

(φωτογραφία αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Θύμι Καρύστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την Κάρυστο, το Αλιβέρι και τη Χαλκίδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πηγή: evima.gr

