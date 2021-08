Αχαΐα

Πάτρα: ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε μέσα σε λίγες μέρες

Τον προηγούμενο μήνα είχαν πεθάνει 2 αδέρφια και χθες τους «ακολούθησε» η μητέρα τους. Το χρονικό της τραγωδίας.

Ολοκληρώθηκε η οικογενειακή τραγωδία που άρχισε να εκτυλίσσεται στις αρχές Ιουλίου στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, στις 2 Ιουλίου βρέθηκαν νεκρά δυο αδέλφια, μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Σμύρνης.

Ο ένας ήταν ηλικίας 45 χρόνων και άλλος 54 χρόνων, ενώ η μητέρα τους νοσηλευόταν σε ίδρυμα της περιοχής.

Αργά το απόγευμα του Σαββάτου, «έφυγε» κι αυτή από τη ζωή, χωρίς να γνωρίζει πως τα δυο παιδιά της, δεν υπήρχαν στη ζωή.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει συγκίνηση σε όλη την Πάτρα, καθώς μέσα σε λίγες μέρες, ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια.

