Μαγνησία

Έγκλημα στον Βόλο: ανακρίνονται μέλη της ίδιας οικογένειας

Τρεις άνθρωποι προσήχθησαν για τη δολοφονία του επιχειρηματία που βρέθηκε νεκρός, με σφυριές στο κεφάλι! Ακόμα ένα άτομο αναζητείται.

Τρεις άνθρωποι προσήχθησαν ως ύποπτοι για το άγριο έγκλημα που συγκλονίζει τον Βόλο, με θύμα έναν 47χρονο, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος.

Συγκεκριμένα, κρατούνται μια ηλικιωμένη γυναίκα, ο γιος της και η κόρη της, ενώ αναζητείται από την Αστυνομία ακόμα ένας άνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου συνέχιζε να λαμβάνει καταθέσεις έως αργά χθες το βράδυ από τους μάρτυρες.

Ο 46χρονος βρέθηκε γυμνός από τη μέση και πάνω σε πάρκο με τραύματα στο στήθος και το κεφάλι από χτυπήματα με μαχαίρι και σφυρί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 47χρονος επιχειρηματίας επισκέφθηκε φιλικό σπίτι στον Βόλο, στο οποίο ξέσπασε άγρια συμπλοκή. Οι δράστες έβγαλαν από το σπίτι το πτώμα και στη συνέχεια άρχισαν να καθαρίζουν από τα αίματα.

Η περιοχή αποκλείστηκε για ώρες από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, η σήμανση συγκέντρωσε στοιχεία, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου απέδωσε εξ αρχής τον θάνατο σε εγκληματική ενέργεια και παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

