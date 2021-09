Δωδεκανήσα

Σεισμός στην Νίσυρο

Πρωινή επίσκεψη του "Εγκέλαδου" στα Δωδεκάνησα.

Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 07:37 του Σαββάτου, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Νισύρου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 20 χιλιόμετρα νότια του κέντρου της Νισύρου, σύμφωνα με το Γεωδυναναμικό Ινστιτούτο.

Το εσιτακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 12,8 χιλιόμετρα.

