Κέρκυρα

Κέρκυρα: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αεροπλάνο έχει κατεύθυνση το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.



Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας προέβη, αργά το απόγευμα, αεροπλάνο που έχει κατεύθυνση το Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απογείωση του αεροσκάφους από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, πουλιά ή μεγάλο πουλί, φέρεται να μπήκε στον αριστερό κινητήρα του.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος των εργαζομένων στην ΥΠΑ, Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσος, ενώ επισήμανε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς παρόμοια γεγονότα μπορεί να συμβούν χωρίς να αντιμετωπίσουν κανένα κίνδυνο οι επιβάτες των αεροπλάνων».

Ειδήσεις σήμερα:

Αλβανία: Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας αυτοκτόνησε σύμφωνα με την Εισαγγελία

Χαλάνδρι: “μπούκαρε” σε μαγαζιά και “ξάφριζε” τους υπάλληλους

“Αθηνά” - Βόρεια Εύβοια: “Χείμαροι πλάτους 120 μέτρων πέρασαν μέσα από χωριά”