Ηράκλειο: διαρρήκτης μέρα παρά…μέρα

«Εργατικότατος» ήταν ο διαρρήκτης στο Ηράκλειο, που όμως τελικά έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Οκτώ υποθέσεις κλοπών - διαρρήξεων, οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου. Σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν αποτέλεσμα έρευνας και αξιοποίησης στοιχείων, από τα οποία προέκυψε ότι ο αλλοδαπός, κατά το χρονικό διάστημα από 02.10.2021 έως και 18.10.2021, είχε διαπράξει οκτώ συνολικά κλοπές-διαρρήξεις σε οικίες.

Είχε αφαιρέσει χρήματα και κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας 22.000 ευρώ, μια συλλογή κερμάτων δραχμών και νομισμάτων Καναδά, ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα.

Από αστυνομικούς της ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου ο αλλοδαπός που κατηγορείται για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η προανάκριση διενεργείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

