Βόλος: Είχε ράβδους ninja στο αυτοκίνητό του

Ο 21χρονος φέρεται να είπε ότι είχε μαζί του τα όπλα γιατί ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες.

Έκπληκτοι έμειναν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όταν προχθές το απόγευμα σταμάτησαν για έλεγχο 21χρονο Βούλγαρο οδηγό ΙΧ στον κόμβο Μικροθηβών.

Ο νεαρός είχε στο αυτοκίνητό του μεταλλικές ράβδους τύπου ninja και μαχαίρια.

Ακινητοποίησαν και συνέλαβαν άμεσα τον νεαρό, ενώ κατέσχεσαν τα όπλα του και συγκεκριμένα 1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο, 1 μαχαίρι με λάμα μήκους 22 εκατοστών και 2 αυτοσχέδιες μεταλλικές ράβδους τύπου (ninja Nunchaku).

Ο νεαρός συλληφθείς κρατήθηκε και χθες μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Βόλου. Εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία και στη συνέχεια παραπέμφθηκε για να δικαστεί σε ρητή δικάσιμο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Ο 21χρονος φέρεται να είπε ότι κατέβαινε στη Λακωνία και είχε μαζί του τα όπλα γιατί ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες.

Διαμένει χρόνια την Ελλάδα και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές.

