Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ταξίδευαν με κλεμμένα διαβατήρια και πλαστά τεστ κορονοϊού (εικόνες)

Χειροπέδες σε δυο άτομα πέρασαν οι λιμενικές Αρχές κατά το έλεγχο σε πλοίο, την ώρα της αποβίβασης επιβατών.



Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 36 και 23 χρονών προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου τα στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας/Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου για το αδίκημα της απόπειρας παράνομης εξόδου από τη χώρα, κατοχής πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου αλλά και για παραβίαση μέτρων για τη διάδοση μεταδοτικής ασθένειας.



Σε έλεγχο που τους έκαναν νωρίς το πρωί τα στελέχη του λιμεναρχείου σε επιβατηγό πλοίο την ώρα της αποβίβασης επιβατών, στο λιμάνι Ηρακλείου , βρέθηκαν στην κατοχή τους:

δύο κλεμμένα και παραποιημένα διαβατήρια,

τέσσερα πλαστά πιστοποιητικά PCR, αρνητικών αποτελεσμάτων, με στοιχεία που αναφέρονται στα παραπάνω διαβατήρια,

δύο κάρτες επιβίβασης αεροπορικής εταιρείας με τα στοιχεία που αναφέρονται στα ανωτέρω διαβατήρια,

δύο έντυπα δήλωσης υγείας με στοιχεία των δύο αλλοδαπών και

δύο αποκόμματα ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με στοιχεία των παραπάνω αλλοδαπών.

Από τη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανευρεθέντα, ενώ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.