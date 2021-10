Λέσβος

Λέσβος: Συνελήφθη άνδρας μετά από καταγγελία για ασέλγεια σε ανήλικες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γονείς κατήγγειλαν τον 60χρονο για ασέλγεια σε βάρος δύο κοριτσιών.

Άνδρας, 60 ετών, στη Λέσβο συνελήφθη για ασέλγεια σε ανήλικους, καθώς γονείς κατήγγειλαν τον συγκεκριμένο άνδρα με καταγωγή από τη Ρουμανία για ασέλγεια σε βάρος 10χρονων παιδιών.

Χθές το απόγευμά μια παρέα ανήλικων παιδιών (3 κορίτσια και 1 αγόρι) μετά το Κυριακάτικο παιχνίδι τους, σταμάτησαν να ολοκληρώσουν την απογευματινή βόλτα σε κατάστημα εστίασης.

Εκεί ήταν που τα είδε και ο αλλοδαπός ο οποίος στη συνέχεια έγινε ο εφιάλτης τους.

Τα ανήλικα παιδιά τρώγωντας στο τραπέζι του καταστήματος “υποδέχτηκαν” ξαφνικά τον 60χρόνο αλλοδαπό (Ρουμανικής Καταγωγής) με πρόσχημα την σχέση του με το ανήλικο αγόρι καθώς είναι ανηψιός του.

Μόλις ολοκλήρωσαν το γεύμα τους και σηκώθηκαν να φύγουν τα παιδιά ο αλλοδαπός τα ακολούθησε και τα πρόλαβε και εκεί ξεκινάει ο εφιάλτης, καθώς όπως υποστήριξαν τα παιδιά αρχισε να αγγίζει τα κορίτσια με ασελγείς πράξεις φιλώντας τα και αγγίζοντας τα σε απόκρυφα σημεία.

Το ένα κορίτσι πρόλαβε να φύγει και ήταν αυτό που ειδοποίησε την μητέρα του η οποία βρέθηκε αμέσως στο σημείο, πράγμα το οποίο αντιλήφθηκε ο αλλοδαπός και εξαφανίστηκε.

Στη συνέχεια οι γονείς της 10χρονης πήγαν αμέσως στην αστυνομία και κατήγγειλαν το συμβάν με τους αστυνομικούς να τον εντοπίζουν και να τον συλλαμβάνουν.

πηγή: lesvosvoice.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παρενόχληση μαθητριών: “Ο καθηγητής ήταν πολύ… κοντά στις κοπέλες” (βίντεο)

Φόροι: “βαρύς λογαριασμός” στο δ’ τρίμηνο

Λιάνης: η Γεννηματά λιποθυμούσε στις σκάλες, αλλά… (βίντεο)