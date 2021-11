Θεσσαλονίκη

Τροχαίο με νεκρό μοτοσικλετιστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα με δικυκλιστή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Εύοσμο.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί μοτοσικλέτα που οδηγούσε 38χρονος Έλληνας συγκρούστηκε με φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος.

Αναφέρθηκε αρχικά ο σοβαρός τραυματισμός του 38χρονου, ο οποίος κατέληξε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου είχε μεταφερθεί.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

πηγή:thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αυξημένη υγρασία και τοπικές ομίχλες την Πέμπτη

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 185 σημεία την Πέμπτη

Υπουργικό Συμβούλιο: η ατζέντα της συνεδρίασης