Πήλιο: Γρονθοκόπησε την σύντροφό του και την απείλησε με.. σφυρί!

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κατηγορούμενος μαλώνει και χτυπάει τη σύντροφό του.

Καθημερινό φαινόμενο αποτελούν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας για τις Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ένας 45χρονος άνδρας, ο οποίος προχθές το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, μάλωσε με την 55χρονη σύντροφό του, στο σπίτι του σε χωριό του Δήμου Νοτίου Πηλίου, φέρεται να τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές και όταν η γυναίκα θέλησε να φύγει, της πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της, την κλείδωσε στο σπίτι του, ενώ επιπλέον την απείλησε κρατώντας σφυρί!

Καταγγελία που πήρε πίσω

Η γυναίκα τελικά κατάφερε να ξεφύγει έκανε καταγγελία σε βάρος του συντρόφου της στο Α.Τ. Νοτίου Πηλίου, με αποτέλεσμα ο άνδρας να συλληφθεί.

Στη συνέχεια όμως η γυναίκα έδωσε νέα κατάθεση στην Αστυνομία, σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί τη δίωξη του 45χρονου και δήλωσε ότι επιθυμεί να φύγει από το σπίτι του και να φιλοξενηθεί στην Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Βόλου, όπως και έγινε με ενέργειες της Εισαγγελίας.



Ο άνδρας κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, τελεσθείσα και σε απόπειρα, ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία. Ο 45χρονος οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, αλλά η δίκη αναβλήθηκε για την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου. Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος, με όρο να μην προσεγγίσει τη γυναίκα, ούτε να έχει μαζί της προσωπική ή τηλεφωνική επαφή.

Χτυπάει τις συντρόφους του

Όπως αποδείχτηκε από το ποινικό του μητρώο πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο κατηγορούμενος μαλώνει και χτυπάει τη σύντροφό του. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι μόνο το 2019 έχει παραπεμφθεί 14 φορές (!) για ενδοοικογενειακή βία κατά των συντρόφων του και παρόλα αυτά συνεχίζει να κάνει τα ίδια.

πηγή: magnesianews.gr

