Θεσσαλονίκη: Διαρρήξεις με... άρωμα γυναίκας

Γυναίκες πίσω από πέντε διαρρήξεις διαμερισμάτων. Πώς έπεσαν στα "δίχτυα" των Αρχών.

Πέντε διαμερίσματα στην περιοχή της Καλαμαριάς είχαν διαρρήξει τρία άτομα που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 3 γυναίκες ηλικίας 22, 26 και 21 ετών, οι οποίες από κοινού με συνεργούς τους, χθες το μεσημέρι, διέρρηξαν διαμέρισμα 1ου ορόφου στην περιοχή της Καλαμαριάς και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και ένα σταυρό από λευκόχρυσο.

Από την περαιτέρω έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς προέκυψε ότι οι δράστιδες, μαζί με πέντε ακόμη συνεργούς τους, είχαν προβεί στη σύσταση ομάδας με σκοπό την τέλεση κλοπών και κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 20 Νοεμβρίου 2021 είχαν διαρρήξει επιπλέον μία οικία στην περιοχή της Καλαμαριάς, ενώ αποπειράθηκαν να διαρρήξουν άλλες τρεις οικίες, πλην όμως αντιλήφθηκαν την παρουσία ατόμου και αποχώρησαν.

Οι συλληφθείσες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

