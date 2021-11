Άγιο Όρος

Κορονοϊός - Άγιο Όρος: πέθαναν δύο ανεμβολίαστοι μοναχοί

Μεγαλώνει η “μαύρη λίστα” των θανάτων ιερωμένων στο “Περιβόλι της Παναγιάς”, από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ακόμη δύο μοναχοί του Αγίου Όρους κατέληξαν από κορονοϊό.

Σύμφωνα με το vimaorthodoxias.gr πρόκειται για τον μοναχό Μάξιμο Μόσχο από Κελί της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος στην περιοχή των Καρυών, ο οποίος ήταν συγγραφέας βιβλίων για την Παναγία. Ο μοναχός άφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο του Πολυγύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο π. Μάξιμος είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, όμως καθυστέρησε να δεχθεί ιατρική βοήθεια.

Ο π. Μάξιμος υπήρξε μέλος της πρώτης συνοδείας του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού.

Ο δεύτερος μοναχός που εκοιμήθη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης είναι ο μοναχός Αθανάσιος, ηλικίας 71 ετών, από τα Βουλευτήρια της Αγίας Άννας.

Τα σκηνώματα των δύο μοναχών θα μεταφερθούν στο Άγιο Όρος αύριο το πρωί για να τελεστεί η νεκρώσιμος ακολουθία. Σύμφωνα με πληροφορίες του vimaorthodoxias.gr και οι δύο ήταν ανεμβολίαστοι.

