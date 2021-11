Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ψυκτικός έπεσε από ταράτσα (εικόνες)

Στο κενό έπεσε 32χρονος ψυκτικός την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε σούπερ μάρκετ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, ο 32χρονος βρήκε την ψυχραιμία να καλέσει το αφεντικό του στο τηλέφωνο για να ζητήσει βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 32χρονο στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες του εργατικού ατυχήματος.

