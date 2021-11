Ηράκλειο

Τροχαίο - Ηράκλειο: Τραυματίας νεαρός οδηγός μηχανής

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας οδηγός δίκυκλου, ενώ κινούνταν επί της λεωφόρου Κνωσού, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε φανάρι.

Ο 35χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

