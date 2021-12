Θεσσαλονίκη

Θάνατος 25χρονου ΑμΕΑ: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσαν οι γονείς του

Στα δικαστήρια η συνέχεια της υπόθεσης για τον θάνατο 25χρονου ΑμεΑ σε Κέντρο Αποκατάστασης.

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατέθεσαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης οι γονείς του 25χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος», όπου περιθαλπόταν.

Με τη μηνυτήρια αναφορά, οι γονείς του 25χρονου ζητούν να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του γιου τους και να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι με πράξεις και παραλείψεις ευθύνονται για την απώλειά του. Προσκόμισαν, μάλιστα, φωτογραφικό υλικό που, όπως ισχυρίζονται, αποτυπώνει κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος του 25χρονου σε παρελθόντα χρόνο, εντός του ίδιου ιδρύματος.

Είχαν προηγηθεί άλλες τρεις μηνυτήριες αναφορές για το ίδιο συμβάν, μία από την υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου (ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα) και δύο από την πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ), Βασιλική Νάκου, με τις οποίες ζητούν να διαλευκανθούν οι συνθήκες θανάτου του περιθαλπόμενου.

Ο 25χρονος έχασε τη ζωή του στις 29 Νοεμβρίου, μία μέρα μετά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης κι έπειτα από τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατός του αποδίδεται σε εγκεφαλική αιμορραγία και ισχαιμία μυοκαρδίου, ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

