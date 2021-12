Λάρισα

Λάρισα: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου (εικόνες)

Οκτώ έφηβοι τον ξυλοκοπούσαν βάναυσα. Το θύμα της επίθεσης σώθηκε από διερχόμενο οδηγό.

Σοκ στη Λάρισα έχει προκαλέσει ένα απίστευτο περιστατικό βίας που σημειώθηκε, το βράδυ της Τετάρτης, στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

Οκτώ έφηβοι ξυλοκοπούσαν βάναυσα ένα συνομήλικό τους, όταν ένας διερχόμενος οδηγός σταμάτησε με το όχημά του και έσωσε τον νεαρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι έφηβοι συνελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα για κατοχή μαχαιριών και bullying σε συνομηλίκους.

Πηγή: pineiosnews.gr

