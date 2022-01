Κυκλάδες

Φολέγανδρος: Θρίλερ με πτώμα σε παραλία

Η σορός εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε βραχώδες σημείο.



Σορός γυναίκας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε βραχώδες σημείο στην παραλία Λιβάδι ανατολικά της Φολέγανδρου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα η γυναίκα είχε καστανά μαλλιά, ήταν ντυμένη με δύο παντελόνια χρωμάτων μπλε και μαύρου και με ένα αθλητικό παπούτσι χρώματος μαύρου με λευκό στο δεξί της πόδι.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

