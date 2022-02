Φθιώτιδα

Ράχες: Αυτοκίνητο στην θάλασσα - Πολίτες έσωσαν τον οδηγό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αυτοκίνητο καλύφθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από το νερό. Πως ένας άνδρας και μια γυναίκα, με αυτοθυσία, επικουρούμενοι αργότερα από αστυνομικούς, έπεσαν στην θάλασσα και διέσωσαν τον οδηγό.

Ένα πολύ περίεργο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στις Ράχες, όπου παραλίγο να πνιγεί ο οδηγός ενός τζιπ, που ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη βυθιζόταν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, o 73χρονος οδηγός ενός τζιπ στην προσπάθειά του να κάνει αναστροφή, έπαθε κάτι παθολογικό ή κόλλησε το πόδι του στο γκάζι και το τζιπ "βούτηξε" με τη μούρη μέσα στη θάλασσα.

Το μεγάλο όχημα άρχισε σιγά - σιγά να παρασύρεται, με τον οδηγό να μην μπορεί να ανοίξει την πόρτα για να βγει, αφού το νερό είχε φτάσει μέχρι τη μέση της πόρτας.

Δυο από τους πελάτες που καθόντουσαν στο ζαχαροπλαστείο, μια γυναίκα και ένας άντρας, βλέποντας την στάθμη να ανεβαίνει και τον άνθρωπο να κινδυνεύει να πνιγεί, πήδηξαν στη θάλασσα για να τον σώσουν.

Έφτασαν στο αυτοκίνητο και αρχικά τράβηξαν τον οδηγό και τον έβαλαν να καθίσει πάνω στην οροφή του τζιπ, η οποία είχε μείνει έξω από το νερό. Ο οδηγός είχε τις αισθήσεις του, αλλά ήταν παγωμένος και σοκαρισμένος και δεν μπορούσε να κουνηθεί.

Οι εθελοντές διασώστες άρχισαν να τον τραβούν με δυσκολία προς τα έξω αφού ήταν και υπέρβαρος. Εκείνη την ώρα έφτασαν και οι αστυνομικοί του ΑΤ Στυλίδας, που και αυτοί χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκαν στη θάλασσα και βοήθησαν για να βγάλουν τον οδηγό στην παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος οδηγός αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας με την καρδιά του και κινδύνευε από την υποθερμία που είχε υποστεί. Εκεί τον σκέπασαν με ρούχα και κουβέρτες, ενώ έφτασαν και οι άνδρες του Λιμενικού για να βοηθήσουν μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να τον παραλάβει.

«Πάθαμε σοκ. Πνιγόταν ένας άνθρωπος μπροστά στα μάτια μας. Να είναι καλά οι άνθρωποι που βούτηξαν και τον έβγαλαν από το αμάξι και τα παιδιά της αστυνομίας που ήρθαν και βοήθησαν. Αν καθυστερούσαν λίγο ακόμα θα είχε πνίγει ο άνθρωπος....», είπε στο LamiaReport ένας από τους περίοικους που άκουσε το μπαμ και πετάχτηκε έξω βλέποντας το τζιπ να παρασύρεται από τη θάλασσα.

Στα πλάνα του βίντεο που ακολουθεί από το τζιπ φαίνεται μόνο η οροφή και η κεραία, αφού το υπόλοιπο έχει καλυφθεί από νερό:

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

VMRO: Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία να γίνουν ομόσπονδο Κράτος

Ελένη Τοπαλούδη: Αναβιώνει η υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας