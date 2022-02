Σεισμός στην Αμφιλοχία

Αιτωλοακαρνανία

Σε πολλές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας έγινε αισθητή η δόνηση που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 16:00 το απόγευμα, σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε έξι χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν έξι χιλιόμετρα ανατολικά της Αμφιλοχίας.

